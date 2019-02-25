مال وأعمال

أقامت الهيئة العامة للصناعة احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم وجمع كبير من موظفي الهيئة وعائلاتهم بالمخيم الربيعي لنادي الشرطة الكويتي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المخيم.

وأوضح تقي أن الصناعة ماضية في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لتعزيز وتطوير القطاع الصناعي بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وفِي كلمة القاها عبدالكريم تقي بتقديم أسمى آيات التهاني لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة ، كما أشاد تقي في بدور ادارة العلاقات العامة والإعلام لما بذلوه من جهود مقدرة في تنظيم هذه الفعالية المميزة.

