مال وأعمال

قررت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» إغلاق موقع «غوغل فيت» الذي يسهل متابعة اللياقة البدنية للمستخدم حيث يقوم بتحديث بياناته الشخصية التي تحدد الجنس والطول والوزن.

كما يتيح الموقع للمستخدم متابعة أنشطته البدنية على مدار أيام وأسابيع وشهور أيضا، حيث يتم تجميع الأنشطة في مجموعات يومية أو أسبوعية أو شهرية. وهذا سيساعده على تكوين صورة أفضل لتأثير أنشطته البدنية على لياقته بمرور الزمن.

وقالت الشركة الأميركية إن موقع «غوغل فيت» سيتوقف عن العمل اعتبارا من يوم 19 مارس المقبل، حيث تقترح الشركة على مستخدمي الموقع تنزيل تطبيق «فيت» على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو الساعة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «وير أو إس» لكي يواصل متابعة أنشطته البدنية وتحقيق أهدافه الصحية.

