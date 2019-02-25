loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«غوغل» تغلق موقع «فيت» للياقة البدنية


قررت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» إغلاق موقع «غوغل فيت» الذي يسهل متابعة اللياقة البدنية للمستخدم حيث يقوم بتحديث بياناته الشخصية التي تحدد الجنس والطول والوزن.
كما يتيح الموقع للمستخدم متابعة أنشطته البدنية على مدار أيام وأسابيع وشهور أيضا، حيث يتم تجميع الأنشطة في مجموعات يومية أو أسبوعية أو شهرية. وهذا سيساعده على تكوين صورة أفضل لتأثير أنشطته البدنية على لياقته بمرور الزمن.
وقالت الشركة الأميركية إن موقع «غوغل فيت» سيتوقف عن العمل اعتبارا من يوم 19 مارس المقبل، حيث تقترح الشركة على مستخدمي الموقع تنزيل تطبيق «فيت» على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو الساعة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «وير أو إس» لكي يواصل متابعة أنشطته البدنية وتحقيق أهدافه الصحية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة