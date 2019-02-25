مال وأعمال

أعلنت شركة مايكروسوفت ،أمس، عن إطلاقها لأجهزتها المبتكرة «سيرفس برو 6» و«سيرفس لاب توب2» و«سيرفس استوديو 2» في جميع أنحاء دولة الكويت ، وبهذه الخطوة تكون شركة مايكروسوفت قد وسعت من نطاق عائلة أجهزة سيرفس عبر طرح الجيل التالي من هذه الأجهزة.

وصرحت كبيرة مديري تسويق حزمة سيرفس لدى مايكروسوفت الخليج أنكا فينتورا أن دولة الكويت أطلقت أخيراً استراتيجية تُعنى بتعزيز الاستثمارات التكنولوجية ، مشيرة إلى حرصها الدائم على اقتناء وتوفير التكنولوجيا الحديثة القادرة على تمكين الأفراد والمنظمات داخل الدولة ، كما أكدت أنكا في حديثها بأن تلك الابتكارات التي تتيحها مايكروسوفت اليوم في متناول الجميع صممت وفقاً لآراء ومتطلبات مجموعة واسعة من المستخدمين ، لتلبي بدورها مختلف الاحتياجات على صعيد جميع المجالات. ويجمع جهاز «سيرفس برو 6» أفضل الابتكارات والمميزات التي تجمع مابين سلسة اصدارات عائلة سيرفس برو ، حيث يحتوي على سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت من نوع «SSD» قابلة للترقية إلى 1 تيرابايت ، اضافة إلى عمر بطارية يتيح أكثر من 13ساعة عمل متواصلة ، كما يمتاز هذا الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 بالسرعة العالية ، فهو مزود بمعالجات انتل كور من الجيل الثامن حسنت من قوة أدائه بنسبة 67% أفضل من الاصدرات السابقة ، لذلك يلبي «سيرفس برو 6» تطلعات القطاعات الحكومية والخاصة الطامحة إلى زيادة الانتاجية وتعزيز مكانتهم التنافسية في ظل النمو الاقتصادي للدولة.

«سيرفس لاب توب 2»

يتوافق هذا الجهاز مع رؤية حكومة دولة الكويت التي وضعت التعليم في صميم رؤيتها الاقتصادية الوطنية ، حيث يعد سيرفس لاب توب الخيار الأمثل لتمكين الطالب في جميع المراحل الدراسية ، ويتميز الجهاز بالوزن الخفيف والتصميم المثالي وعمر البطارية الطويل الذي يصل لأكثر من 14 ساعة ، مع العلم أن الاصدار الأخير يتفوق بنسبة 85 في المئة على الاصدار الأصلي من حيث السرعة ، وهو أيضاً مزود بمعالجات الجيل الثامن من انتل كور التي تدعم سرعة عمليات الأداء ، في حين تمتلك شاشته التي تعمل باللمس تقنية PixelSense مما تتيح بدورها جودة عرض مثالية.

«سيرفس استوديو 2»

تم تصميم «سيرفس استوديو 2» لكي يقدم تجربة فريدة لمصممين والمعماريين والرسّامين ومنتجي الأفلام والمحررين اضافة إلى المصورين ، حيث يحتوي على وحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 50 في المئة ، مما يتمكن المستخدمين من الابتكار في أداء الأعمال.

