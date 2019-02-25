اقتصاد مصر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حديث أن إجمالي الفائض التجاري الذي حققته مصر مع 10 دول عربية خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2018 يتعدى 3.248 مليارات دولار، واستحوذ الفائض مع دولة الإمارات وحدها على 17.8 في المئة منها بقيمة 580.425 مليون دولار.

وأوضح التقرير أنه على مستوى 21 دولة عربية تتبادل مصر معها تجارياً، نجحت الدولة في تحقيق فائض تجاري لصالحها مع 10 دول منها، حيث فاق حجم وقيمة الصادرات المصرية لتلك الدول العشرة، قيمة الواردات، وجاءت دولة الإمارات العربية في مقدمة الدول التي حققت مصر فائضاً تجاريا معها.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات عن الواردات منها خلال الفترة المذكورة من 2018، حيث بلغت الصادرات إليها 1.811 مليار دولار، مقابل 1.230 مليار دولار واردات منها.

وطبقا للبيانات الإحصائية، جاءت الدول العربية العشر التي حققت معها مصر فائضا تجاريا خلال الفترة من يناير/نوفمبر 2018، وقيمة الفائض المحقق مع كل دولة منها. كالتالي:

الإمارات بفائض 580.425 مليون دولار.

الأردن بفائض 389.173 مليون دولار.

سورية بفائض 220.175 مليون دولار.

ليبيا بفائض 497.622 مليون دولار.

موريتانيا بفائض 17.760 مليون دولار.

اليمن بفائض 211.403 مليون دولار.

السودان بفائض 160.404 مليون دولار.

تونس بفائض 310.445 مليون دولار.

الجزائر بفائض 533.193 مليون دولار.

المغرب بفائض 328.251 مليون دولار.

الجدير بالذكر، أن إجمالي حجم التبادل التجاري «صادرات وواردات» بين مصر والدول العربية خلال الـ11 شهرا الأولى من 2018 بلغ نحو 20.6 مليار دولار، منها 12 مليار دولار واردات، 8.5 مليارات دولار صادرات ، وشكلت واردات الدول العربية 16.4 في المئة من إجمالي واردات مصر في الفترة المشار إليها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 73.6 مليار دولار، فيما شكلت الصادرات المصرية للدول العربية نسبة 32.1 في المئة من جملة صادرات مصر، والبالغة 26.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2018.

