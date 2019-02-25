اقتصاد مصر

رفعت 20 دولة بالعالم حجم استيرادها من السلع والمنتجات المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية لتلك الدول خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2018 مقارنة بمثيلتها من عام 2017، بقيمة تجاوزت 1.8 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر- حتى الآن- حققت إسبانيا أعلى قيمة زيادة في حجم استيرادها من مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2018 مقارنة بباقي الدول العشرين التي ارتفعت صادرات مصر إليها.

زادت الصادرات المصرية لإسبانيا بقيمة 350.4 مليون دولار، بعد أن بلغت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 نحو 1.1 مليار دولار مقابل 750.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2017.

وجاءت من ضمن الدول التي ارتفعت صادرات مصر إليها أيضاً، الولايات المتحدة الأميركية، والتي رفعت حجم وارداتها من مصر بقيمة 301.5 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضي عن الفترة المماثلة من العام السابق له.

وارتفعت الصادرات المصرية لأميركا إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، بعد أن كانت 1.2 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2017، كما اشتملت الدول التي زاد حجم وارداتها من مصر أيضاً على، ألمانيا وروسيا، حيث ارتفعت صادرات مصر إليهما بقيم 78.4 مليون دولار، 9.4 ملايين دولار.

