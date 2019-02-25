اقتصاد مصر

قالت وزارة المالية المصرية، إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن طرح السندات بأسواق المال الدولية. وأشارت الوزارة، إلى أن الطرح يعد نجاحاً كبيراً على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. وتابعت أن الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضحت الوزارة، أن تم طرح السندات الدولية على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200 في المئة، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600 في المئة، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700 في المئة.

وأكدت، أن هذا التسعير جيد جداً للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع كلفة الإصدار لجميع الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018. قال وزير المالية محمد معيط، إن هناك إقبالاً هائلاً على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، وتم إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكراً جداً، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

على أن توجه حصيلة السندات لتمويل أنشطة الموازنة العامة، مؤكداً أن السندات آلية من آليات التمويل، لمساعدة الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.

وذكرت الوزارة، أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين .

