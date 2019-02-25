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اقتصاد مصر

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مليار جنيه في أرباح «مدينة نصر للإسكان»


أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، ، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 943.2 مليون جنيه في 2017. وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 2.38 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.11 مليار جنيه في 2017. وحققت الشركة أرباحاً مجمعة بلغت 1.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 933 مليون جنيه في 2017. وأظهرت المؤشرات المالية لمدينة نصر للإسكان والتعمير خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، حيث حققت أرباحاً بلغت 869.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 757.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.


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