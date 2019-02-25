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اقتصاد مصر

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«إيجاس»: نستهدف حفر 13 بئراً


قال أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن أهم ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019 - 2020 لأنشطة الغاز حفر 13 بئراً بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، لتنفيذ 6 آلاف كيلومتر مربع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئرا بالإضافة إلى وضع 45 بئراً تنموياً على الإنتاج. وأكد البقلي ، أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100 في المئة وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، مشيراً إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39 في المئة.


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