اقتصاد مصر

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية توسيع استثماراتها في مصر، والدخول في مشروعات جديدة بمجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتي أسهمت في توفير المناخ المناسب للاستثمارات في مصر.

جاء ذلك على هامش زيارتها الحالية لإيطاليا ، والتقت جوزيبي دي بيني، رئيس مجلس إدارة شركة إيطالجين، وتم بحث استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، وأعربت عن ترحيب الحكومة المصرية، برغبة الشركة الإيطالية في الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الاستثمارات في هذا المجال في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها.

وبحثت مع أندريا فينيتسيا، المدير العام لمجموعة مكافاري، زيادة استثمارات المجموعة في مصر، في مجال البنية الأساسية، وأوضح «فينيتسيا» أن مجموعة مكافاري، هي مجموعة إيطالية متعددة القطاعات تستثمر في الطاقة المتجددة ، والبيئة، والأغذية والزراعة، والعقارات، في نحو 100 دولة، وأكدت «نصر» أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية الأساسية لكونه ركيزة التنمية.

فيما التقت برئيس شركة جيترا ماركو زيجون، والذي أوضح رغبة شركته في زيادة استثماراتها بالسوق المصري مصر بإنشاء شراكات مع شركات مصرية في مجال الطاقة.

وناقشت مع جيوفاني روكا، النائب الأول لشركة فيروفي ديلو ستاتو الايطالية، المسؤولة عن تشغيل شبكة السكك الحديدية الايطالية- ، التعاون في الاستثمار في تطوير قطاع النقل في مصر، والتقت بستيفانو ياناكوني، مدير الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بشركة مابي الإيطالية، والذي أوضح أن شركته تستثمر في 35 دولة، وتعمل حاليا على إنشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع الكيماويات المستخدمة في مواد الطلاء. وكانت سحر نصر التقت وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، لبحث زيادة التعاون في مجالي البنية الأساسية من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على ضخ استثمارات جديدة بمصر في هذا المجال، إضافة إلى دعم إيطاليا لعدة مشروعات في قطاع النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

