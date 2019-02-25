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حينما تهل أعياد الكويت وأفراحها الوطنية، فإننا لا يمكن إلا أن نتذكر ذلك الثنائي الشامخ، الذي منح تلك الأعياد أبعادها الوطنية، ومفرداتها، في لغته اللحنية ومضامنيها التي لا تزال تصدح في ذاكرتنا.. وذاكرة الكويت الحبيبة.

حينما نذكر اسم المبدع شادي الخليج ، فإننا (حتما) سنذكر حتما رفيق دربه... وشقيق روحه الموسيقار غنام الديكان.

ثنائي صاغ مجموعة من الأوبريتات الخالدة ومنها «صدى التاريخ» و «مواكب الوفاء» و«حديث السور» و«قوافل الأيام» و«أنا الآتي» و«قلادة الصابرين» «الزمان العربي» و«عاشق الدار» وغيرها.

وفي كل تلك الأوبريتات الوطنية، كانت الكويت هي المحور الأساسي .. وهي القلب والنبض والعروق.. وهي الأرض والانتماء.

ثنائي استحضر كل الألحان والأنغام، لصياغة مواعيد فرح.. وأهازيج خلود من أجل معشوقة هي الكويت.

هذا الثنائي، ألا من يدعوه إلى مزيد من العطاء ومزيد من البصمات الوطنية.

هذا الثنائي ألا من يتذكره؟.. وألا من يحفز مفرداته الإبداعية؟

هذا الثنائي الذي نظل نترقب إبداعاته ألا من يسأل عنه؟.. ويدعوه لأن يضع من جديد يداً بيد.. من أجل معشوقة أكبر.. هي الكويت.

وعلى المحبة نلتقي

