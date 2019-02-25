إضاءات

بحناجر صادحة وأداء عال متألق جسد أوبريت الكويت.. بلادنا الكويت رسالة حب قطرية فياضة بمشاعر الوفاء للكويت قيادة وشعبا ومشاركة حقيقية حافلة بمعاني الفرح احتفالا بأعيادها الوطنية. وجاء الأوبريت مساء اليوم السبت على وقع تحية محبة خالصة لفت أروقة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بمشاعر الشعب القطري المفعمة بالمحبة والوفاء لشقيقه الكويتي فواحة بعطرها معبرة بصدق عن الروابط التاريخية والأخوة وسط حضور جماهيري غفير. ولا أدل على ذلك من الأوبريت الذي يحكي عن أسرة قطرية يصر أولادها الصغار على أبويهم السفر إلى الكويت لمشاركة أصدقائهم الكويتيين احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية. وبالفعل حقق الصغار أمنيتهم بالسفر إلى الكويت رفقة أبويهم والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وهنا تبدت مشاعر الفرح والبهجة من خلال الرقصات والأغنيات والأداء المعبر.وفي لوحات الأوبريت روى الأبوان لأبنائهما تاريخ الكويت قديما والتعليم في الكتاتيب والغوص على اللؤلؤ ما زاد مشاركة الأبناء القطريين أصدقائهم في الكويت عمقا وألقا فرحتهم بأعيادهم الوطنية مرددين معهم الكويت.. بلادنا الكويت.وعلى هامش الأوبريت قال مدير مركز شؤون الموسيقى في قطر ومخرج وملحن الأوبريت فيصل التميمي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الأوبريت يمثل هدية يقدمها شعب قطر لشقيقه الكويتي تعبيرا عن مشاعر الحب المكتنزة لديه تجاهه.وأضاف التميمي أن الأوبريت شارك فيه 28 طالبا من قطر و60 طالبة من الكويت وثمانية شباب من قطر وستة شباب من الكويت وثلاث ممثلات من الكويت وممثلان من قطر وهو من كلمات الشاعرة القطرية نورة الهاجري والشاعر الكويتي علي المسعودي إلى جانب مشاركته شخصيا في الكلمات أيضا.ولفت إلى أن رسالة الأوبريت تؤكد على مشاعر الحب بين شعبين وبلدين شقيقين ويروي تاريخ الكويت العريق في مختلف المجالات السياسية والثقافية والإنسانية والاقتصادية منذ القدم والتي تعلم منها شعب قطر الكثير.وأشار إلى أن هذا الأوبريت يعد التجربة الثانية بعد نجاح التجربة الأولى العام الماضي وكانت بعنوان إي نحبج يا كويت وشعار هذا العام الكويت.. بلادنا الكويت مأخوذ من أوبريت كويتي قديم أداء الفنان شادي الخليج والفنانة سناء الخراز ومن ألحان غنام الديكان وكلمات الشاعر الراحل عبدالله السبيعي وقد تم اقتباس هذه الجملة وبناء أوبريت متكامل منها.من جانبه أعرب الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش لـ كونا عن سعادته بمبادرة قطر قيادة وشعبا في مشاركة الكويت احتفالاتها بأعيادها الوطنية.وقال الدويش إن هذا الاحتفال يؤكد تجذر العلاقات وعمقها بين البلدين وشعبيهما مشيدا بجهود كل الشعوب الخليجية في الحضور والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.يذكر أن هذا الأوبريت يندرج ضمن احتفالية تنظمها قطر حاليا في الكويت تحت شعار الكويت.. بلادنا الكويت وتقام في موقعين اثنين أولهما قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية الموروث الشعبي وتستمر فيه حتى 2 مارس المقبل وثانيهما في مروج وتستمر حتى 26 فبراير الحالي.ويتضمن الموقعان العديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات التي ينظمها مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

