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يغادرنا صباح غد الثلاثاء وفد مسرحية الزبون الصعب لفرقة المسرح الكويتي للمشاركة في فعاليات مهرجان دبا الحصن بدولة الامارات العربية المتحدة .

وفي تصريح خاص أكد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان أن مسرحية ستمثل الكويت في العروض الرسمية لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الرابعة .

وقال السلمان :

- تلقت فرقة المسرح الكويتي الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي والذي يمثل أحد التجارب الاضافية لرصيد المسرح في العالم العربي . وتنظم المهرجان ادارة المسرح في الشارقة والتي باتت اليوم أحد أبرز الحاضنات الداعمة للمسرح في دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي على حد سواء .

وعن مشاركة الفرقة قال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي :

- اختارت فرقة مسرح الكويتي نص مسرحية الزبون الصعب للكاتب الفرنسي ماكس رينيه وقام الفنان المخرج سعود القطان بإعداد النص وقام أيضا بإخراج العرض الذي يشارك في بطولته كل من فهد الخياط وموسى بهمن. ويضم الفريق أيضا مهندسة الديكور هبة الصائغ والإضاءة لفاضل النصار والموثرات الصوتية والموسيقية لهاني عبدالصمد ويدير الانتاج مهدي السلمان . والملاحظة الأساسية في هذه التجربة الاعتماد على جيل من المبدعين الشباب الذين يمثلون رهانات مستقبلية لفرقة المسرح الكويتي وللمسرح في الكويت بشكل عام .

وبمناسبة مغادرة الفرقة الى دولة الامارات العربية المتحدة قال الفنان أحمد السلمان :

- من حسن الطالع ان تتزامن مشاركة مسرحية الزبون الصعب لفرقة المسرح الكويتي مع احتفالات الكويت بالأعياد ىالوطنية وبهذه المناسبة نتوجه لسمو الأمير الوالد الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الأحمد وللحكومة والشعب الكويتي بالتهنئة بهذه الايام الوطنية ونشيد بالدعم والرعاية التي تحظى بها الحركة الفنية من لدن سموه شخصيا والحكومة والشعب الوفي، كما نثمن الاهتمام الذي يوليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمبدع الكويتي في مختلف مجالات الحرفة الفنية والثقافية على حد سواء .

وحري بالذكر ان مهرجان دبا الحصن يشارك في عروض هذا العام مسرحية الزبون الصعب لفرقة المسرح الكويتي، ومسرحية المغتربان لفرقة مسرح نعم من فلسطين، ومسرحية الرجال لهم روؤس لفرقة المعهد العالي للمسرح مصر، مسرحية تفاصيل الغياب لفرقة الصحوة عمان . ومسرحية مازال الثلج يسقط لفرقة مسرح خور فكان- دولة الامارات العربية المتحدة .

