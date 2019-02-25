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أقامت «الفرقة النسائية الكويتية» ليلة غنائية شعبية فولكلورية كويتية في حي «السفارات» بالعاصمة السعودية وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية وبرعاية من سفارة الكويت لدى المملكة.وقدمت الفرقة بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح وبمشاركة الفنان الكويتي داود حسين للجمهور السعودي عددا من الألوان الفولكلورية منها الطنبورة والدزة والشابوري والسواحلي والسامري في عدد من الأغاني منها «يالله انا طالبك» و«طير السعد» و«احبها» و«يا جميلة» و«ياعين هلي صافي الدمع» وغيرها.بدوره قدم الفنان داود حسين وصلات غنائية تفاعل معها الجمهور الحاضر للأمسية الفنية منها اغنية «انا كويتي انا» وأغنية «عاش سلمان» في اجواء وطنية جميلة رفع فيها الجمهور اعلام الكويت.وعن هذه الفعالية قالت رئيسة الكورال في «الفرقة النسائية الكويتية» حياة العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» «قدمنا عرضا عن الفن الكويتي الأصيل والشعبي» معربة عن فرحتها بما لاقته الفرقة من ترحيب وإقبال كبيرين من الجمهور السعودي وتفاعل رائع خلال الوصلات الغنائية.واعربت العلي عن فرحتها بتشرفهم كفرقة نسائية كويتية بتمثيل الكويت في الخارج متمنية ان يكون ما قدمنه عند حسن ظن الجمهور السعودي.

