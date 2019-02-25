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حصدت إذاعة دولة الكويت المركز الأول من حيث تصنيف البرامج، والأولى أيضا من حيث عدد البرامج والساعات مسجلة رقما قياسيا بلغ 20 برنامجا، وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية في الجزائر، بحضور ومشاركة ممثلي دولة الكويت سعود الحربي ومحمد المطبقي. وفي هذا الجانب عبر وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح في تصريح صحافي عن سعادته الغامرة في هذا الإنجاز الذي سجلته إذاعة دولة الكويت على جميع إذاعات الدول العربية، وهو بمثابة فرحة للكويت لقيادتها وشعبها في ظل فرحة الأعياد الوطنية، وأهدى المبارك هذا الانجاز الإذاعي إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأضاف المبارك أن حصول إذاعة الكويت على المراكز الأولى يأتي استمرارية للريادة وحصد من المزيد من المراكز المتقدمة خليجيا وعربيا ودوليا، لافتا إلى أنه ثمرة دعم وتشجيع القيادة الإعلامية ممثلة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد عبدالمحسن العواش، معبرا عن شكره وتقديره واعتزازه للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء الإذاعة، والتي تتوج وتثمر دوما بالانجازات المتتالية.

