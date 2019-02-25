علم ومعرفة

عن دار «I universe» الأميركية، تصدر رواية «تحت المعطف» باللغة الإنكليزية للكاتب السوري المقيم في الكويت عدنان فرزات، وهي من ترجمة البروفيسور الأميركي ميشيل متياس أستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة ميلسابس، الذي سبق أن درّس في جامعة الكويت. تناول الرواية التي صدرت قبل ذلك في طبعتين باللغة العربية، معاناة المهاجرين العرب الذين يغامرون بحياتهم في البحار للوصول إلى بلاد يعتقدون أنها تحقق أحلامهم، ليجد معظمهم نفسه في مهب الضياع. وتتحدث عن وصول المهاجرين العرب إلى الغرب بطرق غير قانونية بهدف البحث عن سبل الحياة، وما يتعرضون إليه من ابتزاز بدءاً من أصحاب القوارب التي تحملهم وانتهاء بأبناء جلدتهم الذين سبقوهم في الهجرة وتحول بعضهم إلى محترف يتربص بالقادمين الجدد. تتخذ الرواية من المرأة المهاجرة نموذجاً للمعاناة التي تلقاها النساء العربيات في الغرب ممن يرتبطن بزيجات فاشلة فيصبحن عرضة للضياع إذ تستدرجهن عصابات للاتجار بالبشر بشتى المجالات بما فيها استغلالهن في مخططات إرهابية. تتنقل الرواية بين عدة جغرافيات منها سورية والمغرب ومصر، لكن الأحداث الرئيسية للرواية تدور في إسبانيا من خلال بطل الرواية الذي يعمل في مهنة غريبة هي «الفراسة»، حيث يدهش زبائنه بمقدرته على معرفة إلى أي البلاد ينتمون، ويعد البطل مثالاً على العزلة التي يعيشها المهاجرون العرب حيث نجده في الرواية يعيش منفرداً في غرفة بائسة مع لوحة وطائر سنونو، ويتعلق عاطفياً بفتاة لا وجود لها سوى أنها مرسومة في لوحة معلقة على الجدار، الأمر الذي يجعله يتعلق بفتاة حقيقية تشبه التي في اللوحة، ثم يكتشف أنها مطاردة بسبب تورطها في أعمل إرهابية، فتتوارى الفتاة عن أنظاره ليبدأ الشاب رحلة البحث عنها في عدة مدن إسبانية. وتعتمد على العوالم النفسية للشخصيات، وتعكس حقيقة ما يجري اليوم من حالات متناقضة يعيشها المهاجرون الذين كثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة. يذكر أنه صدرت للكاتب عدنان فرزات ست روايات وكتب أخرى تُرجم بعضها إلى لغات أجنبية.

