علم ومعرفة

من مسرح «شاطئ الراحة» في أبوظبي، انطلقت أحداث رابع حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الثامن، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بحضور عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسلطان العميمي مدير «أكاديمية الشعر»، وعدد من الدبلوماسيين والأدباء والنقاد والشعراء.

أعلنت مقدمة الموسم لجين عمران عن اسمي الشاعرين اللذين تأهّلا عن الحلقة الثالثة بعد جمع نتيجة تصويت المتابعين مع درجات لجنة التحكيم. فتمكنت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري من تخطي هذه المرحلة بـ 73 درجة، متجاوزة بذلك درجات زميلها الشاعر البحريني علي حسن إبراهيم سلمان الذي تأهل بـ 55 درجة، فيما خرجت الشاعرة التونسية أماني الزعيبي بـ47 درجة.

المسابقة التي تبثها قناتا «الإمارات» وبينونة» استضافت الفنان الإماراتي عبدالله المستريح النعيمي الذي أمتع الجمهور سواء داخل مسرح «شاطئ الراحة» أو خارجه؛ بما شدا به من كلمات د. عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

في فقرة المجاراة بين الشعرين الفصيح والنبطي، استضاف برنامج «أمير الشعراء» الشاعرة السودانية روضة الحاج، والتي سبق لها أن شاركت في البرنامج والشاعرة الإماراتية بتول آل علي، والتي شاركت في «شاعر المليون».

وتابع الجمهور الشعراء الأربعة الذين تنافسوا خلال الحلقة، وهم أحمد محمد عسيري من السعودية، وعبدالسلام حاج نجيب من سورية، وهبة الفقي من مصر، ويارا الحجاوي من الأردن. فقدم الشعراء قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من د.علي بن تميم، د. صلاح فضل، ود. عبدالملك مرتاض. وكانت النتيجة لصالح الشاعر السوري عبدالسلام حاج نجيب، والذي قدّم نصاً حاز على أعلى درجات لجنة التحكيم، إذ منحته 47 درجة، تلته الفقي بـ45 ، ثم عسيري بـ43 ، والحجاوي بـ41.

وفيما تأهل عبدالسلام إلى المرحلة الثانية من المسابقة؛ كان على بقية الشعراء بدء رحلتهم مع مرحلة الانتظار التي تستمر أسبوعاً من التصويت، بعدها يتمّ الإعلان عن انتقال الشاعرين اللذين سيتمكنان من الحصول على أعلى درجتين تؤهّلهما للانضمام إلى زملائهما الذين تأهلوا إلى المرحلة الثانية.

أول الشعراء الذين ألقوا قصائدهم كان أحمد محمد عسيري، فقدم قصيدته «على كرسي شاطئ مقمر»، والتي وجدها د. صلاح فضل متميزة.

القصيدة التي ألقاها عبدالسلام حاج نجيب حملت عنوان «بروكار دمشقي» جاءت حسنة كما وصفها د. عبدالملك مرتاض لجمال تشبيهاتها، ودفق لغتها، وأناقة نسجها.

وألقت هبة الفقي قصيدتها «موال عشق لأنثى الخيال»، قال د. علي بن تميم إن بناءها متقن جميل، ولغتها موحية، وأخيلتها رائعة. ختام الحلقة كان مع يارا الحجاوي التي قدّمت نص «زغاريد جبلية لأعراس السواحل»، حيث أعجب د. عبدالملك مرتاض من حيث اشتغالها على أربعة عناصر، وهي «الحركة، الحيّز، والزمان، الأصوات».

