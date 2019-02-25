وطن النهار

ترأس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت المشارك في القمة «العربية - الأوروبية» الأولى في شرم الشيخ أمس، وكان سموه تلقى برقيات تهان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين لعيد التحرير من اخوانه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، حيث اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن العزيز وخالص الدعاء لصاحب السمو امير البلاد بأن يمن الباري -عز وجل- على سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بادلهم سموه التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز ضارعا إلى المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما تلقى سموه برقيات تهان من إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين لعيد التحرير.

هذا وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

