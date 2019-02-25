وطن النهار

تنظم سفارتنا بالقاهرة الأربعاء المقبل السوق الخيري والذي سوف يخصص عائده لجمعية الأورمان هذا العام.

ويأتي تنظيم السوق الخيري الذي تشرف عليه اللجنة النسائية بالسفارة في إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية ويقام السوق سنويا لدعم المشروعات الخيرية بمصر.

وكانت سفارتنا بالقاهرة قد أقامت حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت العيد الـ58 وعيد التحرير الـ28 يوم الاثنين الماضي، شهده عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول العربية والأجنبية ونواب البرلمان المصري، حيث أكد سفيرنا محمد صالح الذويخ خلال الاحتفال أن الأعياد الوطنية تمثل بالنسبة لمواطني دولة الكويت وجميع المقيمين فيها مناسبات سعيدة ومبهجة للتعبير عن مشاعر الفخر بما يتحقق من انجازات متلاحقة في جميع المجالات.. مضيفاً ان مسيرة الكويت الظافرة تمضي بخطى راسخة وبكل دأب وعزيمة تستلهم تجارب الآباء الأوائل الذين كان لهم الفضل في نهضتها وريادتها واستقرارها، وتستجمع طاقات أبنائها الذين يشكّلون ثروتها الحقيقية سعيا لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح أبناء الكويت. وقال ان العلاقات المصرية الكويتية، تظل دائماً على مر العصور والعهود قوية وراسخة وقدوة لكافة الدول، وستظل دولة الكويت دائما تتذكر الدور المصري العظيم في حرب التحرير عام 1991 ومن قبله الحرص المصري الدائم على حرية واستقلال الكويت، والمشاركة العظيمة للنخبة المصرية في صناعة النهضة الثقافية التي شهدتها الكويت التي تستضيف بكل حب وإعزاز ما يقارب من 800 ألف من الجالية المصرية على أرضها ليشاركوا في صناعة النهضة والحضارة في بلدهم الثاني الكويت. ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ان الكويت كانت مؤيدة لمصر بعد ثورة 30 يونيو وفي معركة التحرير 1973 وبعدها كانت مصر حاضرة في تحرير الكويت من عدوان العراق، مشيرا إلى أن العلاقات متأصلة ومتجذرة بين الشعبين والشعب المصري سعيد بأعياد الكويت.

