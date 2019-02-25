وطن النهار

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة، في الاحتفالات الوطنية للكويت، وذلك عبر الفعاليات التي بمنطقة «الخميس 21 فبراير الحالي» بمنطقة مروج في الكويت.

تأتي المشاركة القطرية بإشراف وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، وختمت العديد من الفعاليات الضخمة والمتميزة، والتي تنوعت بين فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ورياضية مختلفة، بالشكل الذي يليق باحتفالات الكويت الوطنية، لتكون المشاركة القطرية بمثابة تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب الكويت الشقيقة.

وجاءت المشاركة تحت شعار «الكويت.. بلادنا الكويت». ويجسد هذا الشعار عبارة رددها الأشقاء الكويتيون كثيراً وفي مختلف الظروف، ليأتي القطريون حالياً لترديدها في أعياد الكويت، بما يعكس قيم الوفاء، وتعظيم العطاء والتمسك بالطابع الإنساني الذي يسعى لنشر الخير لكل المجتمعات من مختلف الأعراق والأديان والبلدان، وهو ما تحرص عليه الدولتان الشقيقتان، قطر والكويت. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المشاركة القطرية في منطقة مروج حتى يوم غدٍ الثلاثاء، وتضم حوالي ست فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية، تتمثل في المسرح الرئيس، الذي سيشهد تقديم فعاليات القطاع التعليمي للطلاب والطالبات من دولة قطر (عرضة هل قطر- لمراداه- عد القصيد»، علاوة على عروض العرضة والفنون البحرية «الفجري» بإشراف مركز شؤون الموسيقى، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية خاصة بالأطفال بإشراف مركز شؤون المسرح.

ومن ضمن الفعاليات التي ستقام بمنطقة مروج أيضا فعالية المقطر، والتي تستعرض بيت الشعر، والذي يتم خلاله استقبال الضيوف، بالإضافة إلى تقديم أمسيات شعرية وأدبية عطفاً على فقرات للراوي والربابة، إضافة إلى تقديم مسابقات للألغاز الشعبية. وستتيح الفعاليات عروضاً للهجن، وتعليم الركوب، بالإضافة إلى شد الذلول، وتدريب المشاركين على كيفية وطرق شد الذلول، بإشراف مركز نوماس.

وستضم المشاركة فعالية البدع، والتي تقدم الحرف البحرية التراثية، ومجلس النوخذة، والمقهى الشعبي، ومسابقة الدامة التي حازت على إقبال جماهيري كبير خلال المشاركة القطرية في احتفالات الكويت باليوم الوطني.

