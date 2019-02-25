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ميسي يتوعد ريال مدريد


اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة بأن الفوز على مضيفه إشبيلية أول من أمس كان في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على الفارق الذي يفصل برشلونة متصدر جدول الدوري الإسباني عن باقي منافسيه. وسجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود برشلونة إلى الفوز 4-2 على مضيفه إشبيلية في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني. وقال ميسي: الفوز في مباراة اليوم كان مهما للغاية. الفوز هنا على ملعب إشبيلية يعني أن الفريق حافظ على الفارق الذي يفصله عن باقي المنافسين. البطولة تقترب من نهاية الموسم والمنافسة بها تزداد صعوبة. وكان الهاتريك في مباراة اليوم هو الهاتريك رقم 50 لميسي مع برشلونة منذ بداية مسيرته مع الفريق. وعزز هذا الهاتريك من مكانة ميسي وأكد أهميته في صفوف برشلونة.
واعترف ميسي بأن الفوز على إشبيلية في عقر داره لم يكن فوزا في أي مواجهة بين الفريقين على هذا الملعب. وقال ميسي : إشبيلية يسعى دائما لجعل المواجهة صعبة علينا، ولم يكن الأمر مختلفا اليوم. مع هذه النتيجة، تقدمنا خطوة جيدة إلى الأمام في مسيرتنا بالدوري. وأشار ميسي: هذه أوقات لا يمكننا خلالها اللعب دائما بمستوياتنا العالية. مررنا بفترة لم نقدم فيها أفضل أداء وهو ما جعل كل شيء أكثر صعوبة. وعندما يتعلق الأمر بمباريات حاسمة، فإن الأمر يكون أكثر صعوبة. واليوم كان الأمر مختلفا. قدمنا اليوم أداء رائعا كما نجحنا في هز الشباك. ولدى سؤاله عن مباراتي الكلاسيكو المرتقبتين أمام ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بعد غد الأربعاء المقبل ثم في الدوري مطلع الأسبوع المقبل، قال ميسي : كل شيء مهم بالنسبة لنا. لا نفرط في أي بطولة. نحن على مسافة قريبة من خوض نهائي آخر. ستكون مباراة الإياب أمام ريال على ملعبه في غاية الصعوبة. وأضاف : علينا أن نسعى للفوز بالمباراة مثلما نفعل دائما. وبعدها سنفكر مجددا في الدوري.


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