دوليه

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إن الفوز الثمين 4-2 على مضيفه إشبيلية أول من أمس في الدوري الإسباني «يعزز الثقة» داخل الفريق بقيادة النجم الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة. وثارت العديد من الشكوك قبل المباراة حول قدرة برشلونة على الفوز في هذه المواجهة ولكن هاتريك ميسي فتح الطريق أمام الفوز الثمين. وقال فالفيردي: «هذه المباريات تعزز ثقة الفريق بنفسه. قلبنا النتيجة لصالحنا أمام منافس قوي للغاية». وأشار فالفيردي إلى أن الأهم بالنسبة له فيما قدمه ميسي في المباراة ليس الأهداف الثلاثة ولكن الأهم هو كيفية تحقيق هذا والتوقيت الذي سجل فيه هذه الأهداف الثلاثة. وأوضح أن الفريق خاض هذه المباراة وسط ظروف صعبة ولهذا أثبتت المباراة مدى أهمية ميسي بالنسبة للفريق. وأشار فالفيردي : «كانت مباراة قوية. المواجهة مع إشبيلية تكون صعبة دائما. من الصعب دائما أن تخوض المباريات على ملعب إشبيلية كما أن المنافس لجأ لتغيير أسلوب اللعب الذي خاض به الموسم الحالي حتى الآن وذلك من أجل مواجهتنا».

