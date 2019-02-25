دوليه

أهدر فريق توتنهام ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإنكليزي بخسارته أمام مضيفه بيرنلي 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على هيديرسفيلد 2-0 وتعادل بورنموث مع ولفرهامبتون 1-1 وفوز كريستال بالاس على ليستر سيتي 4-1. وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 57 وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 65 قبل أن يسجل آشلي بارنس هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 83. ورفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، فاز نيوكاسل على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0. وسجل هدفي نيوكاسل خوسيه سولومون روندون وأيوزي بيريز في الدقيقتين 46 و52. وشهدت المباراة طرد تومي سميث لاعب هيديرسفيلد في الدقيقة 20. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

