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دزيكو أنقذ روما أمام فروسينوني


اقتنص روما فوزا مثيرا من مضيفه فروسينوني 3-2 أول من أمس في المرحلة الخامسة والعشرين الدوري الإيطالي التي شهدت تقدم تورينو للمركز السابع في جدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه اتلانتا 2-0.
وعلى ستاد ماتوزا تقدم فروسينوني بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق كاميلو كيانو ولكن روما رد بهدفين حملا توقيع البوسني ادين دزيكو ولورينزو بيليغريني في الدقيقتين 30 و31. ولكن قبل عشر دقائق من نهاية المباراة تمكن اندريا بينامونتي من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دزيكو هدف الفوز القاتل لروما. ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس وظل فروسينوني في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة. وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو تقدم أرماندو إتزو بهدف لتورينو في الدقيقة 42 ثم أضاف الإسباني ياجو فالكي الهدف الثاني في الدقيقة 46. الفوز رفع رصيد تورينو إلى 38 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن اتلانتا صاحب المركز السابع.


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