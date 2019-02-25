دوليه

أكد لاعب الوسط الإنكليزي السابق غلين هودل أنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد إصابته بأزمة قلبية في أكتوبر الماضي. وسقط هودل (61 عاما) مغشيا عليه بينما كان يعمل في شبكة بي تي سبورت في أكتوبر وبعد نقله على الفور إلى المستشفى جرى تركيب منظم ضربات قلب رباعي له. وقال هودل لشبكة بي تي سبورت عندما قال الأطباء أنني أعاني من تلف صمامات القلب الأربعة، أدركت أنني محظوظ. وأعرب هودل الفضل عن شكره لمهندس الصوت سيمون دانييلز لتفكيره السريع واستخدامه جهاز الصدمات الكهربائية للإبقاء على لاعب توتنهام السابق حيا، انتظارا لوصول سيارة الإسعاف. وأوضح هودل: أشكر الله أنني كنت متواجدا في الاستوديو في ذلك الوقت أثناء تواجد سيمون وجهاز الصدمات الكهربائية. وأكد هودل أن مرحلة تعافيه تسير بشكل جيد حقا وأنه مستعد تقريبا للعودة إلى العمل.

