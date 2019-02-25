محلية

يستهل الكويت مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي بمواجهة الاتحاد السوري في 06:15 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت ضمن المجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضاً لقاء النجمة البحريني وضيفه الجزيرة الأردني.

وخاض الأبيض ملحق دوري أبطال آسيا فتغلب على الوحدات الأردني 3-2، قبل أن يخسر أمام ذوب أهن الإيراني 0-1، ويعود للمشاركة في كأس الاتحاد التي سبق له الفوز بها 3 مرات أعوام 2009 و2012 و2013، متساوياً مع القوية الجوية العراقي في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز.

ويسعى الأبيض لتسجيل انطلاقة قوية بالفوز على ضيفه السوري المتوج باللقب مرة واحدة عام 2010 على حساب القادسية. ويملك فريق المدرب الوطني محمد عبدالله الأوراق اللازمة لتخطى منافسه في ظل وجود خط هجوم قوي يقوده العاجي جمعة سعيد والمتألق فيصل زايد ويعقوب الطراروة، إلى جانب خط وسط متميز

يضم طلال الفاضل والمغربي عصام العدوة والتونسي حمزة الأحمر. وينبغي على المدرب أن يعالج الأخطاء التي ظهرت في الخط الخلفي، خصوصاً أن الفريق السوري سيعتمد في الغالب على الهجمات المرتدة.

ويسير الكويت الذي توج بلقب كأس ولي العهد، بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي بعد فوزه على الفحيحيل 4-1 في الجولة الماضية وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 6 نقاط مع مباراة مؤجلة امام كاظمة.

ويفتقد الفريق مهاجمه البرازيلي لوكاس سيلفا بداعي الإصابة لمعاناته في العضلة الضامة خلال مباراة الفحيحيل الخميس الماضي، لكنه سيستعيد خدمات جمعة سعيد وفهد الهاجري اللذين غابا عن مباراة الأبيض الأخيرة.

في المقابل، لا يبدو الاتحاد في أفضل حالاته وهو يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري بفارق 8 نقاط عن تشرين المتصدر، وقادم من خسارة أمام الساحل 0-1 في الدوري. وعانى الفريق السوري من عدم الاستقرار هذا الموسم فأشرف على تدريبه 4 مدربين آخرهم أمين آلاتي الذي يدرك تماماً صعوبة المواجهة امام الكويت، ويسعى إلى خطف نقطة على الأقل في الجولة الأولى من المسابقة.

وكان وفد الاتحاد وصل إلى البلاد اول من امس، وضمت قائمة الفريق اللاعبين: مهند خياري وعماد إدلبي، أحمد كلاسي، شاهر شاهين، محمد دعاس، مؤيد خولي، عمار شعبان، إبراهيم سواس، محمد الأحمد، أحمد كلزي، رأفت مهتدي، زكريا العمري، محمد العبدو، حسام الدين عمر، طارق هنداوي، فادي بيكو، محمد الغباش، زكريا حنّان، طالب عبد الواحد، عمر مشهداني.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم قرغيزستاني يتكون من تيمور فايزولين حكماً للساحة، ويساعده مواطناه باكادير كاشكاروف وزاميربيك شينييكوف، والإيراني موود بونيديفارد حكماً رابعاً، والماليزي أبانك زولكارناين مراقباً للمباراة، والفلسطيني صادق مهيوب مقيماً للحكام.

