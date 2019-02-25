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قال مدرب النصر ظاهر العدواني ان فريقه كان يستحق الفوز على العربي في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري وانتهى بالتعادل 2-2 بفضل هدف متأخر من قائد العربي علي مقصيد في الوقت بدل الضائع.

وأبدى العدواني رضاه على أداء «العنابي» الذي نجح في التقدم مرتين على الأخضر، مشيراً الى أن خبرة لاعبي العربي ساعدتهم على العودة في المرتين والحصول على نقطة.

وأكد مدرب النصر أن فريقه بات بعيداً عن منطقة الصراع للهروب من القاع، وهو ما يرفع الضغوط عن اللاعبين، لافتاً الى الهدف الحالي هو الاقتراب أكثر من فرق الصدارة.

وأشار الى أن توقف المسابقة في الفترة القادمة سيؤثر بلا شك على كل الأندية، «لكن الجميع يعمل من أجل مصلحة المنتخبات الوطنية».

في المقابل، اشتكى السوري حسام السيد مدرب العربي من الغيابات التي أثرت على فريقه، خصوصاً في خط الدفاع الذي افتقد جمعة العنزي وأحمد رحيل وخلف أحمد، مبدياً رضاه عن النتيجة والنقطة التي تحصل عليها فريقه رغم الظروف الصعبة.

واعترف السيد بأن فريقه تأثر بالأخطاء الفردية التي سمحت للنصر بالتقدم في النتيجة، خصوصاً ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني، وذلك بعد خطأ من المدافع الشاب أحمد بواسماعيل الذي لمس الكرة بيده بطريقة غريبة.

وأكد أن مواجهة الأخضر المقبلة مع الجهراء ستكون صعبة خصوصاً أن الأخير حقق انتصارين متتاليين على السالمية والشباب، وهو يسعى الى الهروب من قاع الترتيب، لافتاً الى أن العربي يسعى للبقاء قريباً من فرق الصدارة.

