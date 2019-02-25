محلية

تنطلق اليوم منافسات بطولة فبراير الدولية الودية لكرة اليد للشباب على مجمع أرينا مول الرياضي في مدينة صباح الاحمد البحرية بمشاركة كلا من : السعودية، الامارات، البحرين الى جانب منتخب الكويت .

وتبدأ فعاليات البطولة بحفل الافتتاح في الساعة 5:00 مساء بدخول طابور العرض و كلمة لراعي البطولة النائب السابق احمد الشحومي . وفي الساعة 5:45 مساء تقام المباراة الافتتاحية وتجمع بين منتخبي الكويت و الامارات وفي 7:30 تلتقي البحرين مع السعودية.

وتقام البطوله بنظام خروج المغلوب حيث يتأهل الفائزان ليلعبا المباراة النهائية على كأس البطوله فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان المنتخب الإماراتي وصل مطار الشيخ سعد صباح أمس برئاسة محمد النعيمي المدير المالي للاتحاد الإماراتي وبرفقته 16 لاعبا و كان في hستقباله مدير البطولة حامد العمران، كما وصل أمس المنتخب السعودي برئاسة حسين علي الخوالدي عبر الحدود البرية .

وتعد البطولة فرصة مناسبة لـ «أزرق اليد» للوقوف على مستواه بعد رفع الايقاف دوليا عن المشاركات الدولية. واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم مجموعة من اللاعبين من خلال متابعتهم في دوري الشباب وهم : علي الفيلكاوي، سيف العدواني، عبدالعزيز الشمري، حيدر دشتي، سالم زيد، علي البلوشي، حسين الكندري، علي الخضري، محمد عبدالحميد، سلمان عبدالعزيز، حمد العربيد، سليمان ماهر، علي نصير، سليمان حيدر، عبدالعزيز المسعودي، فرج خالد، محمد المرزوق، احمد عبدالقدوس وفهد صلبوخ .

وخاض «أزرق اليد» مباراة تجريبية امام البحرين انتهت بفوز الاخير 36 25، وكانت المباراة فرصة للجهاز الفني لمعرفة مواطن قوة وضعف المنتخب،ورغم الخسارة امام منافس امتاز بسرعة التحرك واللعب الهجومي المرتد الا ان الأزرق استفاد منها، حيث تعد المباراة ايضا بروفة قوية استعدادا لمباراة اليوم خاصة وان المدرب خالد غلوم اشرك جميع اللاعبين على فترات المباراة .

وشاهد رئيس الاتحاد البحريني النائب علي عيسى اسحاقي وراعي البطولة احمد الشحومي ورئيس وفد البحرين خالد الناجم ورئيس وفد منتخب الكويت جديع المطيري المباراة .

من جانبه اكد مدير البطولة حامد العمران جهوزية جميع اللجان المنظمة لانطلاق البطولة التى تعد حدثا رياضيا يجمع لاول مره منذ سنوات منتخبات خليجية على ارض الكويت تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيدين الوطني والتحرير. وقال العمران ان اللجنة المنظمة اعدت للجماهير جوائز سيتم السحب عليها خلال المباريات، مضيفا ان اللجنة تعمل على توفير سبل الراحة للمنتخبات المشاركة من أجل إنجاح البطولة.

