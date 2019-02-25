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فازت الذلول الفهد لمشعل المطيري بكأس النادي الكويتي لسباقات الهجن بعد تفوقها في الشوط المخصص للثنايا قعدان على مسافة 6 كم، عقب منافسة قوية مع الذلول غازي لزايد العتيبي والذلول زيد لعبيد الهاجري ضمن السباق العشرين للنادي الذي اقيم اول من امس.

وقدم امين صندوق النادي عبد الله المطيري الكأس الى مشعل المطيري وهنأه بالفوز، معربا عن سعادته لاقامة النادي السباق الـ 20 عقب الانتهاء من بطولة الكويت الكبرى.

وتفوقت الذلل الشايبة لصباح العجمي بالشوط الاول المخصص للحيل على مسافة 6 كم، و«صدي» لبداح فهد الخالدي بالشوط الثاني المخصص للثنايا ابكار، و«مخوفة» لربيح العجمي بالشوط الثالث المخصص للسودانيات، و«مهيض» لسلطان شافي بالشوط الخامس المخصص للفحول، و«هيبة» لربيح العجمي بالشوط السادس المخصص للجدعات ابكار.

