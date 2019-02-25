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حقق المتسابقان يوسف العبدالرزاق وراشد الدواس المركز الثالث في فئتيهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الامارات الدراجات للمائية التي اختتمت مساء الاول من امس في مدينة الشارقة.واعرب الدواس عن بالغ سعادته لتحقيق كأس المركز الثالث في فئة (جي بي 2) اضافة الى تحقيق زميله يوسف العبدالرزاق لنفس المركز في فئة (جي بي 1).وقال الدواس ان «الفرحة اصبحت فرحتين ولاسيما وان هذه الإنجازات تتزامن مع الأعياد الوطنية للكويت» مشيرا الى انه حصد المركز من بين 10 متسابقين شاركوا في فئته. وذكر انه لم يشارك في اول جولتين من بطولة «موسم الامارات» التي انطلقت الشهر الماضي علاوة على تعرض دراجته لعدة مشاكل فنية خلال الجولتين الثالثة والرابعة من نفس البطولة.واوضح ان بطولة موسم الامارات للدراجات المائية مكونة من سبع جولات تقام ثلاث منها في دبي ومثلها في ابوظبي وواحدة في الشارقة حيث تبقى جولتان ستقامان في شهر مارس المقبل.واشاد الدواس بالقائمين على نادي الشارقة للرياضات البحرية ومنظمي البطولة واهتمامهم بجميع التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة للبطولة.

