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اعترفت 3 من كبريات شركات الطيران في العالم بأن بعض طائراتها تحتوي على كاميرات مراقبة مركبة في مقاعدها.

وأوضحت الشركات الثلاث، وهي اميركان ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز وطيران سنغافورة، ان بعض طائرتها مزودة بمقاعد تحتوي على كاميرات مضمنة في نظام الترفية الموجود خلف مقاعد الركاب، بحسب صحيفة «الاندبندنت» البريطانية.

وأشارت الصحيفة الى ان مثل هذه المقاعد «التجسسية» ربما تكون موجودة في طائرات تابعة لشركات اخرى.

وقال متحدث باسم شركة «أميركان ايرلاينز» ان الشركات التي تصنع انظمة الترفيه تثبت فيها كاميرات لتوفير خيارات للمسافرين جوا، مثل محادثات الفيديو بين مقعد وآخر داخل الطائرة، او من اجل مؤتمرات الفيديو.

غير ان شركات اميركان ويونايتد وسنغافورة قالت انها لم تعمل على «تفعيل هذه الكاميرات» وأنه ليس لديها خطط لتفعيلها او تشغيلها.

وكان مسافر على متن طيران سنغافورة قد نشر صورة على حسابه في تويتر الأسبوع الماضي تبين موقع الكاميرا في نظام الترفيه، الأمر الذي حفز مسافرين آخرين على التعبير عن قلقهم وخشيتهم بشأن خصوصيتهم على ارتفاع نحو 30 الف قدم.

وقال فيتالي كاملوك، الذي التقط الصورة خلال رحلة جوية، ان على شركات الطيران ان تغطي عدسة الكاميرا بملصقات، وأن تبين ان من السهل على الشركات مراقبة المسافرين بواسطتها.

وكتب فيتالي مغردا «وجدت جهاز الاستشعار هذا مسلطا على وجهي من ظهر المقعد امامي على متن طيران سنغافورة.. اي رأي من خبير حول ما اذا كانت كاميرا ام لا؟ وربما يمكن لطيران سنغافورة ان تقدم توضيحا حول كيفية استخدامها.

وأضاف قائلا «ربما لم يتم استخدام الكاميرات.. لكن اذا كانت مشبوكة ومفعلة فانه يمكن لأي شخص يعرف بأمور القرصنة ان يقوم باختراقها والتجسس على المسافرين بواسطتها».

وأوضح المتحدث باسم شركة اميركان ايرلاينز، روس فينستين، ان الكاميرات توجد على مقاعد «بريميوم ايكونومي» في 82 طائرة بوينغ 777 وايرباص ايه 330-200.

وأضاف ان الكاميرات في انظمة الترفيه في هذه الطائرات تعتبر ميزة معيارية في انظمة الترفيه، تستخدمها العديد من شركات الطيران.

من جهة ثانية اكدت شركة «بريتيش ايرويز» ان ايا من طائراتها المختلفة الأربع والثمانين من ايرباص ايه 350 وايه 380 وبوينغ 777 و787، لا يحتوي على كاميرات.

وشدد المتحدث باسم يونايتد ايرلاينز، على ان ايا من طائرات الشركة لا تحتوي على انظمة ترفيه بكاميرات، لكنه عاد واعتذر عن تلك التصريحات وقال ان بعض الطائرات تحتوي على كاميرات.

ورفضت شركة دلتا للطيران التعليق على اسئلة مماثلة، لكن طائراتها تشبه كثيرا طائرات شركتي يونايتد وأميركان ايرلاينز.

وأوضحت الصحيفة ان انظمة الترفيه في طائرات اميركان ايرلاينز تصنعها شركة باناسونيك، في حين ان الأنظمة في طيران سنغافورة تصنعها شركتا باناسونيك وتاليس.

