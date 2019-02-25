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هاري وميغان في المغرب لدعم تعليم الفتيات


وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، الى الدار البيضاء في جولة تستغرق ثلاثة ايام بهدف الترويج لتعليم الفتيات في المناطق القروية وزيادة الوعي بالصحة العقلية.
وكان في استقبال الزوجين مساء السبت بالمطار السفير البريطاني في المغرب توماس ريلي وزوجته اليكس وقال ريلي للصحافيين ان هاري وميغان سيزوران مشروعات تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع وبرامج تتصدى لتحديات الصحة العقلية وهما من القضايا التي يهتم بها الزوج الملكي.
وزار دوق ودوقة ساسكس امس مدرسة في منطقة جبال اطلس تهدف الى الترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية وقدم الأمير لمؤسس المدرسة مايكل ماكوجو وساما بريطانيا يرتبط بالعمل الخيري.
وتزوج هاري من نجمة هوليوود السابقة ميغان ماركل في مايو الماضي. ومن المتوقع ان تكون تلك الزيارة هي الأخيرة للزوجين قبل ان يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.


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