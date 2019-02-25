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خاتم خطوبة جينيفر لورانس الماسي بـ 85 ألف دولار


فاجأت الممثلة الأميركية جينيفر لورانس الجمهور مؤخراً باعلان خطوبتها على صديقها كوك ماروني الذي يعمل مديراً فنياً لمعرض جلادستون في نيويورك، بعد مرور أشهر على مواعدتهما.
وأطلت لورانس بعد اعلان خطوبتها برفقة خطيبها، حيث التقطت لها عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً تظهر خاتم الخطوبة في يدها والذي بحسب بعض التقارير الصحافيّة فانّ الخاتم الماسي يحمل توقيع دار مجوهرات عريقة، ويزن نحو 4 قراريط، ويصل سعره الى 85 ألف دولار.
يشار الى ان جينيفر لورانس (28 عاماً) واعدت كوك ماروني في يونيو الماضي، وتعرّف الاثنان على بعضهما من خلال اصدقائهما المشتركين.


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