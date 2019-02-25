loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حريق التهم 15 سيارة في كراج حجز «الداخلية» بصبحان


سيطر رجال فرق الاطفاء فجر أمس على حريق هائل اندلع في حجز السيارات التابع لوزارة الداخلية في منطقة صبحان أتى على 15 سيارة محجوزة دون حدوث اصابات.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي لـ «النهار» بان بلاغاً ورد فجر امس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة صبحان وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وصبحان والاسناد لموقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في 15 سيارة محجوزة في كراج حجز تابع لوزارة الداخلية، فتمت محاصرتها واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها للسيارات المجاورة دون حدوث اصابات. واوضح المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق وعزله أسهم بشكل كبير بتقليل الخسائر المادية، مؤكداً بان تم تشكيل فريق من خبراء الحرائق ورجال الادلة الجنائية للتحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق وهل يمكن أن يكون بفعل فاعل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة