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سيطر رجال فرق الاطفاء فجر أمس على حريق هائل اندلع في حجز السيارات التابع لوزارة الداخلية في منطقة صبحان أتى على 15 سيارة محجوزة دون حدوث اصابات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي لـ «النهار» بان بلاغاً ورد فجر امس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة صبحان وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وصبحان والاسناد لموقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في 15 سيارة محجوزة في كراج حجز تابع لوزارة الداخلية، فتمت محاصرتها واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها للسيارات المجاورة دون حدوث اصابات. واوضح المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق وعزله أسهم بشكل كبير بتقليل الخسائر المادية، مؤكداً بان تم تشكيل فريق من خبراء الحرائق ورجال الادلة الجنائية للتحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق وهل يمكن أن يكون بفعل فاعل.

