يوسف سليمان يوسف البالول، 65 عاماً، شيع، الرجال: مشرف، ق2، ش8، م6، الشارع الرئيسي مقابل ق4، ت: 50222741 - 99990813، النساء: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق3، ش315، م4، ت: 60610174

خالد محمد محمود الكندري، 52 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 66228255، النساء: مشرف، ق2، ش21، م7

موضي حسن عبدالله العوضي، أرملة محمد يوسف إبراهيم الغيص، 87 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان العوضي، الدعية، ت: 99087623، النساء: العمرية، ق5، ش4، م21

خليل عبدالكريم درويش بريك، 85 عاماً، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق10، ش76، م32، ت: 94400057، النساء: العيون، ق1، ش15، م43

سكينة شهاب عبدالكريم، أرملة عباس علي حسين محمد، 81 عاماً، شيعت، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، النساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م4، حسينية الزهراء، أم خالد

تركي مطلق فيصل الدويش، 25 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، خيطان، ق10، شارع ناصر الجبري، م164، ت: 51777999، النساء: العدان، ق1، ش44، م27، ت: 99410214

شكره جربوع سمير، أرملة صنت دابان الديحاني، 66 عاماً، شيعت، الرجال: الرابية، ق3، ش29، م1، ت: 55005533، النساء: عبدالله مبارك، ق2، ش220، م2

عبدالله غدنان روضان الشمري، 89 عاماً، شيع، الرجال: جنوب الصباحية، قاعة الوادي، ت: 99856785، النساء: ضاحية صباح السالم، ق13، ش1، ج1، م51، ت: 65666550

إنا لله وإنا إليه راجعون

