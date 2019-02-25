عربيات ودوليات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بالعفو والافراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الاقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظاماً بما يمكنهم من العودة الى بلادهم وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم الى بلدهم. وجاء قرار الملك سلمان تقديرا للشعب المصري وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى مصر بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

