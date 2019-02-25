عربيات ودوليات

انطلقت امس بمدينة شرم الشيخ اعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار «في استقرارنا نستثمر» برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمشاركة رفيعة المستوى من 50 دولة عربية وأوروبية حيث ترأس سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت الى القمة التي تختتم اليوم باصدار اعلان مشترك.

وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى والحضور الرفيع خير دليل على ان مايجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لايقاس مايفرقهما كما يعكس الاهتمام والحرص المتبادل بين الطرفين على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما تدعيما لقنوات التواصل القائمة على المستوى الثنائي، وأمل في الوصول لرؤية وتصور مشترك لكيفية التعامل مع الاخطار والتحديات المتصاعدة التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا على اتساعها.

وشدد السيسي على ضرورة مواجهة ما يفرضه الواقع من تحديات وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي خطر الارهاب الذي بات منع الأسف اداء تستخدمها بعض الدول لآثارة الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتبؤ مكانة ليس لها على حساب امن وسلامة المنطقة.

وحذر السيسي، من ان خطر الارهاب بات مستشريا في العالم كالوباء اللعين سواء مؤكدا «اننا اليوم في امس الحاجة لتأكيد تعاوننا امام هذا الخطر والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء الذي لا يمكن تبريرية تحت اي مسمى» وتابع «الارهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السليمية التي نقبلها جميعاً كظاهرة صحية ومقوم اساسي لأي حياة سياسية سليمة»

وتابع السيسي قائلا «لقد تجسدت التحديات المشتركة في بؤر الصراعات في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي تمثل قضية العرب المركزية الأولى، واحد الجذور الرئيسة لتلك الصراعات بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار اهدار حقوق الانسان الفلسطيني والتي يغفلها المجتمع الدولي».

ووجه السيسي، رسالة في ختام كلمته قال خلالها «اسمحوا لي ان اوجه حديثي مباشرة الى شعوب منطقتنا والى شعوب المحبة للسلام. أيها الشعوب العظيمة المحبة للسلام اوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتآخٍ داعياً اياكم الى عدم الالتفات الى دعاة الفقرة والكراهية او لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب او ادعاء الأفضلية بناء على عرق او جنس او دين».

من جهته قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والرئيس المشارك للقمة العربية الأوروبية، ان التقارب فيما بين الدول العربية والأوروبية يتطلب من الجميع ان يواجهوا التحديات المشتركة وأن يغتنموا الفرص الحقيقية، مشيرا الى انه «على الرغم من الاختلافات الموجودة فيما بيننا الا ان هناك طريقتين للتعايش، التعاون او النزاع»، مؤكداً ان الجانب الأوروبي يختار التعاون.

ولفت توسك الى ان هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا التعاون من بينها تمويل التعليم وتخفيض البطالة، وتشجيع الاستثمارات، والمساعدة في تعزيز التجارة.

وأكد ضرورة ان يكون الشباب مركزا لجهود الدول من اجل تطبيق اجندة 2030 ومنع النزاعات واستدامة السلام وبناء القدرة على الرفاهية، مطالبا بضرورة تمكين الشباب لكي يكونوا وكلاء لهذا التغيير.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الارهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح. كما تناقش القمة سبل التعامل المشترك مع التحديات الاقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية. وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين.

كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من اجل ارساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وارساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.

