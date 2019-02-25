عربيات ودوليات

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية الأوروبية الأولى تعد علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وتمثل نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن القمة هي رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجع لحل المشكلات والاستجابة للتحديات، مضيفا أن بناء جسور التعاون والاعتماد المتبادل هو الطريق المشترك لمستقبل أكثر استقرارا. وأشار إلى أن العلاقات العربية الأوروبية لها جذور تاريخية عميقة لا بد من الانطلاق منها والبناء عليها، مؤكدا أن المنطقتين العربية والأوروبية تواجهان تحديات ولابد من التصدي لها. وكان أبو الغيط، قال قبل بدء الجلسة الافتتاحية إنه تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية كل 3 سنوات، وستكون القمة المقبلة في بروكسل عام 2022 على أن يعقد الاجتماع الوزاري كل عامين. وأضاف أن الإعلان المقرر صدوره في ختام أعمال القمة، سيركز على نقاط الاتفاق بين الجانبين في مجمل القضايا محل النقاش وسبل البناء عليها.

من جهة ثانية قال ابو الغيط إن الموقف العربي والأوروبي موحد بشأن رفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية. وأضاف أن «التباين في المواقف بين العرب وأوروبا يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى».وأعرب أبو الغيط، على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بمصر، عن أمله في أن يكون الجانب الأوروبي «قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شؤون دوله الداخلية».وأوضح أبو الغيط أن الجلسات الثلاث التي ستعقد خلال القمة العربية الأوروبية، ستكون بجدول أعمال مفتوح، وستتناول مختلف القضايا الثنائية بين الطرفين، والملفات الإقليمية والدولية. وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن الموقف من سورية «لا يزال كما هو»، لافتا إلى أنه لمناقشة عودة سورية للجامعة العربية، فلا بد من تقديم عدد من الدول بطلب لإدراج هذا الأمر للمناقشة، وبعدها يتخذ القرار بشأن عودة دمشق للجامعة.

