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عربيات ودوليات

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يوهانيس: الهجرة تمثل تحدياً كبيراً


اكد الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس رئيس الاتحاد الأوروبي «نحن بحاجة لشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن الهجرة تمثل تحديا كبيرا ويجب مواجهة جذور هذه المشكلة». وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الأوروبية «نحتاج للتعامل مع قضية الهجرة من خلال الأسباب الأمنية، مضيفا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية فى الحرب ضد الإرهاب أمر ضرورى». وتابع أن المناطق العربية والأوروبية متداخلة ونحتاج لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، ونسعى للتكامل بين الدول العربية والأوروبية ومن خلال الشراكة نستطيع أن نتوصل لهذا الهدف».


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