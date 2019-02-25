عربيات ودوليات

شرم الشيخ- د. ب. أ: أعلن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الجامعة العربية. جاءت هذه التصريحات ليونكر امس قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي- الجامعة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تستمر يومين.

ويمثل المشاركون في قمة شرم الشيخ 12% من إجمالي سكان العالم.وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت لديه شكوك حيال وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية أجاب يونكر بنعم وأضاف أن «لو كنت أتحدث مع ديموقراطيات لا تشوبها شائبة، لكنت أنهيت الموضوع مبكرا». وتابع أن على أوروبا أن تتحدث مع الجميع «لكن يجب الحديث بشكل صريح بدون مبالغة في الموضوع الآن وأيضا لا ينبغي أن ننقص من وزن هذا الموضوع».

