عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه، مشدداً على ثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز جميع العقبات وتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي وتعكس الهوية الوطنية العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس نظيره العراقي برهم صالح، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى في شرم الشيخ حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

وأعرب السيسي عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية - العراقية، والتي تعززها أواصر المصاهرة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين. من جانبه، أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، ومؤكداً حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب.

وثمن رئيس العراق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

