أول النهار

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد، خلال مشاركته في حفل افتتاح محور صباح الأحمد بالدوحة، ورافقه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر صباح امس وذلك في العاصمة الدوحة.

وكان في استقبال ممثل سموه وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي ورئيس هيئة الاشغال العامة د. م. سعد بن احمد المهندي. وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن المشروع وأهميته ثم تفضل ممثل صاحب السمو امير البلاد سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتدشين مشروع محور صباح الاحمد بعدها قام مجموعة من الاطفال بتقديم اوبريت الكويت بلادنا الكويت واطلع ممثل سموه على شرح عن المشروع.هذا وتم اهداء ممثل سموه درعا تذكارية بهذه المناسبة.

