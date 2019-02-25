الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن ما نراه اليوم من بؤر التوتر والاحتقان في المنطقة يعود إلى تجاهل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل. وأضاف سموه في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ أمس، اننا جميعاً ندرك حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها لما نمر به من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة. وشدد سموه على أن تلك الظروف تحتم علينا دعوة المجموعة الأوروبية للعمل معنا لمواجهتها ايماناً منا بالدور البارز والحيوي الذي تلعبه المجموعة الأوروبية على المستوى العالمي في تعاملها مع القضايا التي تمثل تحديات مشتركة ومن ابرزها قضايا الامن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب سموه عن اعجابه بالدور المتميز الذي تلعبه المجموعة الأوروبية في التصدي للعديد من الملفات الساخنة على الساحة الدولية، مشيراً سموه الى ان الدور الأوروبي في مواجهة ظاهرة الإرهاب يعد دوراً مميزاً كان لنا شرف التعاون والتفاعل معه لما يمثله ذلك من تحد مشترك وتهديد مباشر لأمننا واستقرارنا جميعاً. واعتبر سمو الأمير ان دور المجموعة الأوروبية على الصعيد الإنساني يعد دوراً متقدماً حيث تميز عطاء تلك الدول بالسخاء دائما في تلبية الاحتياجات الانسانية للمجتمعات البشرية، وقد كان لنا شرف التعاون والمشاركة مع المجموعة الأوروبية في تقديم الدعم للعديد من الأوضاع الانسانية للكوارث والازمات التي تمر بها دول منطقتنا والمناطق الأخرى في العالم.

وتطرق سمو الأمير في كلمته إلى تاريخ التعاون العربي - الأوروبي، مشيرا سموه إلى التفاعل الحضاري بين الجانبين في جميع المجالات الفكرية والتعليمية والسياسية، مؤكدا سموه أن وجود فضاء وبحار مشتركة وتواصل جغرافي تعد عوامل تعزز من التفاعل وتوطد التعاون من أجل خلق شراكة نستطيع من خلالها دعم وتطوير علاقتنا وتوسيع آفاقها لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا.

وأعرب سموه عن ثقته بأن مستقبل التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي واعد، مشيراً سموه الى ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين جاوز 326?5 مليار دولار وان هناك تطوراً وارتقاء بمستوى التعاون نحو الأعلى.