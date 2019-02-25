الأولى

تحتفل البلاد اليوم وغداً بالذكرى الـ 58 للاستقلال والـ 28 للتحرير الميمون، وتستغل النهار هذه المناسبة العزيزة لترفع الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى المواطنين والمقيمين كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلة الله ان يعيد امثال هذه الايام على بلادنا وهي ترفل بأثواب الامن والامان والخير والرخاء والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير وسمو ولي عهده الأمين.

وبهذه المناسبة تحتجب النهار عن الصدور صباح غد الثلاثاء 26 فبراير على ان تعاود الصدور كالمعتاد صباح يوم الاربعاء 27 فبراير، وكل عام وأنتم بخير.