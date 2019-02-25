الأولى

نعيش هذه الأيام ذكريات الفخر والنصر، والعزة والحرية، في بلد تنسم الحرية طوال مسيرته، وعاش أهله بأمان واستقرار تحت ظل القيادات الحكيمة من أسرة الخير آل الصباح الكرام. وطن يعيش في قلوبنا وعقولنا، ونراه في عيوننا أجمل الأوطان، وحينما نحتفل بأعيادنا الوطنية، فإننا مطالبون بأن نستذكر بالعرفان والتقدير أولئك الرجال، الذين حفظوا للكويت وشعبها حريتهم وأمنهم، واستقرارهم ورخاء معيشتهم، كما نستذكر بكل الشكر والتقدير أشقاء وأصدقاء وقفوا إلى جانب الحق، ورفضوا الطغيان والظلم، وشاركوا بكل شجاعة وبسالة في تحرير كويتنا الغالية من براثن احتلال بغيض، جثم على صدورنا سبعة أشهر، وعلى عقولنا وذاكرتنا سنوات طويلة.

الكويت اليوم تعيش حالة من الفرح والتفاعل، وهي فرصة طيبة لنخاطب القلوب والعقول والنفوس.. بلادنا جميلة، وعلينا أن نحافظ عليها ونرعاها، ونصونها ونحمي حقوقها، علينا الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، التي رسمت لبلدنا سياسة راسخة متزنة، أشاد بها القاصي والداني.. علينا أيضاً الالتزام بالوحدة الوطنية، والبعد عن التشكيك والتخوين، والتخندق خلف القبيلة أو الطائفة أو الفكر الهدام أو الدعوات المغرضة، فالظروف حولنا في غاية الحساسية والخطورة، ولا ينفع لمواجهتها إلا التلاحم والتعاضد والتقارب. علينا أن نتفاعل مع كل ما فيه مصلحة بلدنا، وأن ننتقد من أجل الإصلاح، ونتكاتف من أجل دعم كل مشروع، أو فكرة تعود على بلدنا وشعبنا بالخير.

ولاشك أننا مطالبون بأن يكون لنا دور فاعل في تحقيق رؤية كويت 2035 الطموحة، التي ستضع بلدنا على الطريق الصحيح للتنمية، والتطوير والانفتاح على العالم.

الاحتفال بالأعياد الوطنية لا يعني فقط الفرح والابتهاج والمسيرات، وإنما يجب أن يدفعنا نحو التفكير بجدية في خدمة وطن، قدم لنا كل شيء ومنحنا الأمن والأمان والرخاء، وجعلنا نزهو ونفخر.

ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، والحرية والاستقرار، والرخاء والازدهار والتلاحم تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

اللهم احفظ وطننا، وارحم شهداءنا وأعز شعبنا.. اللهم آمين.