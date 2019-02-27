أول النهار

أشاد السفير الجزائري لدى البلاد عبدالحميد عبداوي بنتائج اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين التي عقدت في الكويت الاسبوع الماضي، مثمنا رغبة الجانبين في تنمية وتطوير بلديهما. وقال عبداوي في مؤتمر صحافي عقده صباح أول من أمس في مقر السفارة الجزائرية بمنطقة الدعية، ان اللقاءات التي جمعت ممثلي غرفة وتجارة الكويت ونظراءهم الجزائريين انتهت بالاتفاق على زيادة تبادل الوفود التجارية ورجال الاعمال من كلا البلدين للتباحث حول امكانية الاستثمار في الكويت.

البورصة

وحول اتفاق التعاون بين بورصتي البلدين قال عبداوي: سيكون بتعاون الخبرات، مشيراً الى ان بورصة الجزائر ستستفيد كثيرا من خبرات بورصة الكويت التي صُنّفت أخيراً بأنها من البورصات الناشئة والرائدة، أما بورصة الجزائر فهي حديثة وهذا راجع الى طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي كان يعتمد على القطاع العام، مشيرا الى ان الجزائر بصدد تطوير أسواقها المالية وتتطلع للاستفادة من بورصة الكويت .

وعن تطوير قانون الاستثمار في الجزائر وحق تملك الاجنبي 100 في المئة، أفاد عبداوي: لقد تمت مناقشة هذه الامور مع الجانب الكويتي وما نلاحظه وجود اهتمام كبير للمستثمرين الكويتيين بالسوق الجزائري لوجود امكانات هائلة في جميع الميادين (الصناعة والسياحة والزراعة)، لافتا الى ان السوق الجزائري كبير ولديه امتداد نحو افريقيا واوروبا من خلال البحر المتوسط.

إعادة نظر

وأضاف قائلاً: «الاشقاء في الكويت طالبوا بإعادة النظر في بعض التشريعات الاستثمارية، خصوصا في قاعدة (51 - 49) والوزير المكلف بالاستثمارات في الجزائر أكد امكانية النظر في هذا الموضوع وان هذه القوانين ليست بقرآن ويمكن تعديلها واعادة النظر في تملك الاجنبي لبعض القطاعات».

وحول لقاء الوفد الجزائري بسمو رئيس مجلس الوزراء واذا ما كان هناك جديد حول زيارة سموه الى الجزائر قال عبداوي: تم التطرق خلال اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون وتم الاتفاق على ان العلاقة التاريخية المتميزة بينهما وبتوجيهات قيادتي البلدين تسير بخطى ثابتة فضلا عن تنويعها.

وأضاف: ان الدعوة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الجزائري لا تزال قائمة وتم قبولها من خلال بيان مجلس الوزراء في وقت سابق وسيتم تحديد موعد للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

الاستثمار الأجنبي

وبخصوص ما اذا كانت الاحتجاجات الاخيرة قد تعوق الاستثمار الاجنبي أكد ان الاوضاع في الجزائر مستقرة وآمنة ولا تعوق قدوم المستثمر الاجنبي، لافتا الى ان الجزائر البلد الوحيد المستقر في المنطقة وتشارك في استقرار دول الجوار.

وحول تاريخ انعقاد لجنة المشاورات السياسية بين البلدين توقع عبداوي ان يكون قبل نهاية هذا العام، مشيرا الى ان اخر اجتماع للجنة المشاورات السياسية بين البلدين برئاسة وزير خارجية البلدين كان في عام 2013 في الكويت والاجتماع المقبل سيكون في الجزائر.

وقال: هناك تشاور ولقاءات مستمرة بين وزيري خارجية البلدين، مشيرا الى ان تأخر انعقاد اللجنة يعود لاهتمامات البلدين لما يدور في المنطقة من ازمات.

وكشف عبداوي عن لقاء مرتقب بداية مارس بين وزيري خارجية البلدين في ابوظبي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي.

سلمية

واكد ان سياسة بلده المستقلة تزعج الكثير من الاطراف والمصالح الاجنبية مؤكدا ان الاوضاع في بلاده مستقرة ولا يوجد هناك حراك وما يحدث مظاهرات يكفلها الدستور وهي سلمية.

واضاف: ان بلاده تشهد تنمية في جميع الصعد وهناك مناخ ديموقراطي وحس مدني متطور لدى الشعب الذي تظاهر مطالبا بامور دون تخريب رغم التخوفات التي سبقت المظاهرات.

وحول استعداد الامن الجزائري لمواجهة المندسين في التظاهرات السلمية، اكد جهوزية وزرة الداخلية والاجهزة الامنية تقوم بعملها معربا عن تفاؤله لمستقبل الجزائر. وازاء ما يراه البعض من تراجع الاقتصاد الجزائري نفى عبداوي هذه الرؤى، مؤكدا ان اقتصاد بلاده واعد، وان بلاده اول بلد يحقق اهداف الالفية الثالثة للامم المتحدة في ميدان السكن والصحة والتعليم ورغم تراجع اسعار النفط الا ان المشاريع التنموية قائمة.

الاستثمارات الخليجية

وحول استعداد الجزائر لاستقبال الاستثمارات الخليجية قال عبداوي ان «الجزائر بلد كبير وواعد والحكومة واعية لهذا الامر وهناك خطط تنموية ومشاريع كبيرة جدا لتطوير جميع انحاء البلاد مؤكدا ان فرص الاستثمار كبيرة والجزائر ترحب بأشقائها الخليجيين، خصوصا المستثمرين الكويتيين، مشيرا الى ان هناك اهتماما كبيرا جدا من قبل المستثمرين الكويتيين والخليجيين للاستثمار في بلاده.

توقيع تفاهم

وعن ما تم التوقيع عليه خلال هذه الجولة من المباحثات اشار عبداوي الى توقيع الجانبين لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنشآت الاساسية اضافة للتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة 2019-2021 والبرنامج التنفيذي في مجال الثقافة والفنون 2019-2021، كما وقع المدير العام لشركة بورصة القيم بالجزائر مع المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت للاوراق المالية على مذكرة تفاهم في مجال البورصة والاوراق المالية للاستفادة من خبرات بورصة الكويت لافتا الى ان الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وصلت 41 اتفاقية ومذكرة تفاهم. واكد عبداوي ان الكويت والجزائر دائما ما تركزان على اهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادي والتجاري وقطاع الاستثمارات.

واشار الى ان الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات للجان المكلفة في مجالات الطاقة والسياحة والصحة والزراعة والنقل البحري والموارد المائية قبل نهاية السنة الحالية وتفعيل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار بين البلدين والعمل على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

