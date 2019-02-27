الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المواطنين والمقيمين الى استشعار نعمة التحرير واستذكار النعم الجليلة التي افاء الله بها على الوطن العزيز وعلى رأسها نعمة الامن والامان والرخاء التي تستوجب الشكر.

كما دعا سموه في الذكرى الـ 58 للعيد الوطني والـ 28 ليوم التحرير، الى ضرورة المحافظة على أمن الوطن الغالي وتعزيز وحدته الوطنية والتمسك بها وتوجيه جميع الامكانات والطاقات لنهضته وازدهاره، وهنأ سموه المواطنين والمقيمين بالمناسبتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا سموه عاليا ما ابدوه من مظاهر البهجة والسرور من خلال مشاركاتهم الفعالة في المهرجانات الشعبية المختلفة التي اقامتها الجهات الرسمية والاهلية في مختلف انحاء البلاد بصورة ابرزت السلوك الحضاري الرفيع واشاعت البهجة والفرحة لدى المواطنين والمقيمين وجسدت روح الاسرة الكويتية الواحدة بما يجمعها من تواد ومحبة وتكاتف.

مشيدا، سموه بجميع الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني بقياداتها وضباطها لتأمين الاجواء المريحة وبالمشاركات المقدرة التي قامت بها الجهات الرسمية الاخرى للتحضير والاعداد للاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة العليا للاحتفالات بالاعياد الوطنية ووزارة الاعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وما صاحب ذلك من تغطيات اعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والخاصة مشكلين بهذا التعاون ملحمة وطنية رائعة معبرة عن الاخلاص والوفاء للوطن العزيز.

مستذكرا سموه بالفخر والاعتزاز شهداء الوطن الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه مبتهلا الى المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما وجه سموه رعاه الله تحية اجلال وشكر الى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركة دولهم وشعوبهم الكويت افراحها واحتفالاتها الوطنية سواء على المستوى الرسمي او الشعبي من خلال مختلف مظاهر الاحتفالات ووسائل التعبير جسدت بجلاء عمق اواصر العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط دول وشعوب دول مجلس التعاون ما كان له اطيب الاثر في نفوس المواطنين وابلغه متمنيا لهم موفور الصحة ودوام العافية ولدول المجلس وشعوبها كل الرقي والازدهار.

كما شكر سموه قادة الدول العربية والدول الصديقة التي شاركت دولهم احتفالات الكويت الوطنية راجيا سموه لهم دوام الصحة وتمام العافية.

سائلا سموه -رعاه الله- الباري جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الامن والامان والازدهار وان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته.