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بحث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول سمو الأمير خلال لقائه خادم الحرمين والرئيس السيسي، على هامش القمة العربية - الأوروبية في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على جميع الصعد بما يخدم المصالح المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل سموه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين وعضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة رئيس وفد الإمارات العربية الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

كما استقبل سموه رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي.

واستقبل سموه رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الدين الحريري إذ حمل سموه الحريري تحياته وتقديره إلى العماد ميشال عون، كما استقبل سموه مستشار جمهورية النمسا الاتحادية سبيستيان كورتز.

واستقبل سمو الأمير رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أنديه بلينكوفيتش وخافيير بيتيل رئيس وزراء لكسمبورغ، ومارك روت رئيس الوزراء بمملكة هولندا.