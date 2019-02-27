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جنيف - الوكالات: أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس أن الكويت خصصت 250 مليون دولار للمساعدات الانسانية في اليمن خلال العام الحالي. واضاف الجارالله، في كلمته أمام مؤتمر المانحين بشأن الأزمة اليمنية المنعقد في جنيف، إن تلك المساعدات ستتم عن طريق صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الانسانية للشعب اليمني.

وأكد الجارالله أن المجاعة في اليمن تهدد بشبحها العديد من اليمنيين فضلا عن انتشار الأمراض مشيرا الى أن الحكومة الشرعية اليمنية حريصة على بذل المساعي الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وقال نائب وزير الخارجية ان مؤشرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعكس حقيقة الأزمة في اليمن وضخامة الاحتياجات والحاجة الملحة لتحرك سريع وحاسم، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية والامارات لما يبذلانه من جهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. وتسعى الأمم المتحدة لجمع 4.2 مليارات دولار من المانحين لتمويل المساعدات لليمن حيث يعاني 20 مليون شخص من عدم توافر امدادات غذائية مستقرة. وفي هذا السياق أعلن مندوب السعودية في مؤتمر المانحين ان المملكة ستتبرع بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2019. فيما قالت وزيرة الدولة الاماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي ان الامارات تتخذ جميع الخطوات لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم وأعلنت تقديم دولة الامارات العربية المتحدة مبلغ 500 مليون دولار لمساعدة اليمنيين.

من جانبه شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن الشعب اليمني بحاجة الى مساعدات بقيمة 4.2 مليارات دولار للعام الحالي، وذلك في ظل التدهور الذي شهدته أسوأ أزمة انسانية في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقال غوتيريس أمام مؤتمر المانحين في جنيف: اننا هنا للتعامل مع أزمة لها أبعاد مدمرة.وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين الى مساعدات انسانية ارتفع بمليوني شخص الى 24 مليونا العام الماضي، ما يشكل 80% من السكان. وكشف أن نحو عشرة ملايين شخص أصبحوا على مسافة خطوة واحدة من المجاعة. ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف تمويل العام الحالي سيُخصص لزيادة المساعدات الغذائية.