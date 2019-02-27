الأولى

طهران الوكالات: فجرت استقالة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف المفاجئة أزمة سياسية في ايران حيث رفض الرئيس حسن روحاني أمس قبولها في حين قرر البرلمان عقد جلسة طارئة وسط تضارب للانباء حول السبب الحقيقي لقرار مهندس الاتفاق النووي....(طالع ص 14).

وكتب ظريف في رسالة نشرها على حسابه على انستغرام أعتذر لعدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وعلى أي تقصير خلال أدائي مهامي. وبقاء ظريف أو عدم بقائه في الحكومة في يد الرئيس روحاني الذي يعود اليه قرار قبول الاستقالة او رفضها. وسبق أن قدم ظريف استقالته عدة مرات لكن قيامه بهذا الامر علنا هذه المرة يعني انه يريد من الرئيس أن يقبلها كما كتبت وكالة الأنباء الطلابية ايسنا نقلا عن رئيس لجنة الامن الوطني والخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه.

من جهته كتب محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الايراني على صفحته في تويتر إن الأنباء المتداولة بشأن قبول استقالة ظريف من قبل رئيس الجمهورية مرفوضة بشدة. وأضاف واعظي وفقا للدكتور روحاني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها سوى سياسة خارجية واحدة فقط ووزير خارجية واحد. وأعلن نواب إصلاحيون في مجلس الشورى دعمهم لظريف وحثوا الرئيس الايراني على عدم قبول استقالته. وأوردت وكالة الأنباء الطلابية ان عريضة دعم لظريف وقعها غالبية نواب مجلس الشورى.

ولم يقدم ظريف أي تفسير لاسباب استقالته لكنها جاءت بعد ساعات على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى ايران وربطت وكالة انتخاب الايرانية بين الامرين.

وبحسب وكالة الانباء شبه الرسمية ايسنا فان ظريف لم يحضر أي من الاجتماعات التي عقدها الاسد مع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي او الرئيس روحاني.

وقالت انتخاب إنها حاولت الاتصال بظريف وتلقت الرسالة التالية بعد صور لقاءات (الاثنين) لم يعد لجواد ظريف أي مصداقية في العالم كوزير للخارجية!.

وفي مقابلة مع صحيفة جمهوري اسلامي المحافظة نشرت امس قال ظريف كل شيء يذهب سدى حين لا يكون هناك ثقة في الشخص الذي يدير السياسة الخارجية.