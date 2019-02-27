الأولى

فيما أسفرت الحملات التفتيشية للجنة المشتركة لتنظيم سوق العمل الشهر الماضي على منطقة جليب الشيوخ والمجمعات التجارية عن ضبط 250 عاملاً مخالفاً لقانون الاقامة كشفت مصادر مطلعة أن الفريق المختص رصد عمالة مخالفة يعملون لدى الغير منهم مسجلون على المادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية وآخرون على المادة 18 «القطاع الخاص» وغيرهم على المادة 17 «القطاع الحكومي فضلاً عن المنتهية إقامتهم». وأفادت المصادر أن هيئة العمل تمضي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأحالت المضبوطين للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم عن البلاد، مشيرة في الوقت ذاته الى اغلاق بعض ملفات الشركات المسجلة عليها العمالة بالرمز 73 إلى حين تعديل وضعها، في حين سارع بعض أصحاب الشركات في اجراءات الغاء اقامة العمالة المسجلة على ملفات شركاتهم ومغادرتهم البلاد درءاً لـ«الرمز» واغلاق ملفاتهم.